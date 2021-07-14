В Германии мародёры воспользовались наводнением и грабят магазины

Злоумышленники начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как отметили в правоохранительных органах, отдельные случаи мародерства, в частности, грабежа ювелирных магазинов, были зарегистрированы в городе Штольберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) недалеко от Ахена. Пока задержан один человек.

Неизвестные попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но по прибытии полиции смогли скрыться.

В Штольберге около сотни полицейских взяли под охрану оставленные жителями дома и торговые точки.