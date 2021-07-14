Эстония высылает российского дипломата

МИД Эстонии в четверг вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.

Интерфакс со ссылкой на МИД Эстонии сообщает, что это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России - такова принятая в дипломатии международная практика и так диктует принцип взаимности.

Ранее консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата.