Азербайджанец вручил Магнусу Карлсену приз Fair Play

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Сочи состоялась церемония вручения приза Fair Play («Честная игра») имени Светозара Глигорича.

Награды еще в 2020 году удостоился чемпион мира Магнус Карлсен, но из-за того, что реальные соревнования по шахматам долгое время не проводились, возможность вручить приз появилась только сейчас - перед началом первой для норвежца партии на Кубке мира.

Награду Карлсену презентовал наш соотечественник, вице-президент ФИДЕ и Федерации шахмат Азербайджана, глава Комиссии Fair Play имени Светозара Глигорича Махир Мамедов.

Около года назад в одном из виртуальных турниров с призовым фондом в 150 тысяч долларов Магнус Карлсен в полуфинале встречался с китайцем Динь Лижэнем и выиграл первую партию благодаря тому, что у соперника пропала связь. В ответном поединке Карлсен на четвертом ходу подставил ферзя и сдался.

«Я безмерно уважаю Дина как шахматиста и человека, - говорит Магнус Карлсен. - Я думал, что против него это был единственно правильный путь, и, очевидно, я хотел выиграть за доской. Я мог бы проиграть матч, если бы уступил в одной из последних двух партий, но я думаю, что это был правильный поступок».

Приз Светозара Глигорича был учрежден ФИДЕ в 2019 году. Обладателя награды ежегодно выбирают Махир Мамедов, а также члены Комиссии - знаменитая венгерская шахматистка, почетный вице-президент ФИДЕ Юдит Полгар и филиппинский гроссмейстер Эугенио Торре.