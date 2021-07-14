Кандидат Байдена в послы Турции не устраивает армян США

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора, республиканца Джеффа Флейка на должность посла США в Анкаре. После этого Армянский национальный комитет Америки (ANCA) заявил, что будет следить за данным назначением.

Председатель ANCA Раффи Ампарян утверждает, что данное назначение посылает Анкаре неправильный сигнал, противоположный сделанному Байденом заявлению о признании так называемого «геноцида армян».

В ближайшие недели комитет Сената США по международным отношениям рассмотрит кандидатуру Флейка, которого ANCA называет союзником Турции. Армянские СМИ пишут, что ANCA будет работать на двухпартийной основе, чтобы гарантировать, что соучастие Флейка в отрицании Турцией «геноцида армян» будет тщательно изучено членами этого комитета.