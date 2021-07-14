Тамилла Алиева, собкор 18:13

В 2021 году столица Азербайджана стала одним из городов, принимавших спортивные соревнования мирового уровня - чемпионат Европы по футболу 2020. Матчи европейского футбольного первенства – это грандиозное событие, с которым по популярности и масштабу вряд ли сравнится какое-либо иное международное состязание. В Баку игры чемпионата проходили впервые, а потому власти города приложили все усилия, чтобы все было организовано на самом высоком уровне. Принимать мероприятия такого уровня – это не только честь, но и огромная ответственность для любого города мира. Степень безопасности, комфорта как для спортсменов, так и для болельщиков – показатель цивилизованности города, его положительный или, напротив, отрицательный имидж для мировой общественности. Только в случае абсолютного порядка на соревнованиях, обеспечения благоприятных условий для приехавших со своими командами фанатов, страна, где состоялись футбольные матчи, может рассчитывать на интерес к ней иностранных туристов.

Баку был на высоте. Остались довольны и спортсмены, и тренерский состав, и болельщики из-за рубежа. А главное, высокую оценку организации игр дал УЕФА. Его представители на матчах от имени своей организации официально поблагодарили Азербайджан за достойный уровень проведения четырех игр ЕВРО-2020, отметив безукоризненный порядок и комфортные условия для всех прибывших на игры. Отдельную благодарность УЕФА выразил всем, кто работал над этим спортивным проектом в гостеприимном Баку.

И здесь следует сказать, что немалый вклад в общее дело внесла и охранная компания GESCO. Она была привлечена к соревнованиям для обеспечения общественного порядка и охраны участников матчей и зрителей ЕВРО-2020 в Баку, так как имеет многолетний успешный опыт в работе на массовых мероприятиях различного масштаба. Насколько важны уровень квалификации и опыт сотрудников фирм, отвечающих за порядок на стадионе может показать простое сравнение: даже наблюдая футбольные матчи по телевизору, заядлые болельщики порой теряют контроль над собой. А на стадионе эмоции и страсти порой вообще зашкаливают, что может обернуться нежелаемыми инцидентами. То есть внимание и контроль должны быть самыми серьезными. А поскольку, даже несмотря на ограничения в связи с пандемией, фанатов во время игр ЕВРО-2020 на Бакинском олимпийском стадионе было немало, работа у всех, отвечающих за порядок и безопасность, была напряженной.

И компания GESCO сумела продемонстрировать слаженную и профессиональную работу. Причем наблюдать и охранять приезжих фанатов от всевозможных неожиданностей приходилось не только на стадионе – они с удовольствием гуляли по городу и обеспечивать их охрану надо было практически круглосуточно. Высокопрофессиональная команда GESCO, состоящая из целеустремленных и мотивированных людей, объединенных общими задачами и идеями, осуществляла полный охранный контроль за Бакинским олимпийским стадионом и прилегающей к нему территорией во время проведения футбольных матчей ЕВРО-2020, уделяя особое внимание обеспечению охраны каждого зрителя и предотвращению возможной угрозы для их здоровья, жизни и имущества.

Особо следует подчеркнуть, что GESCO активно интегрирует инновационные технологии и возможности в свою работу, успешно сочетая накопленные знания с международным опытом и стандартами качества, что делает работу охранной компании практически безупречной. На ЕВРО-2020 эта важная деятельность такой и была. Все четыре матча прошли в спокойной, дружеской атмосфере. Эмоции, конечно, выплескивались, но ни малейших беспорядков не допускалось. И в этом огромная заслуга GESCO. Без каких-либо инцидентов прошел по улицам Баку и красочный фан-парад, состоявшийся в преддверии ЕВРО-2020. И там порядок обеспечивала GESCO. Так что с уверенностью можно сказать, что с поставленными задачами по обеспечению порядка и безопасности крупнейшего спортивного мероприятия мирового уровня в Баку охранная компания GESCO справилась на отлично!