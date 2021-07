В свете последних событий, связанных с обстрелами города Шуша со стороны армянских вооруженных формирований, особую важность приобретает необходимость усиления обороноспособности цитадели нашей национальной культуры и самоидентичности, освобожденной в прошлом году. Подобное развитие ситуации также обусловлено неоднозначной реакцией российского миротворческого контингента, который либо не способен, либо не желает предотвращать подобного рода провокации.

В этой связи наше внимание привлекла аналитическая статья, опубликованная на официальном сайте Института современной войны (Modern War Institute) при Департаменте военной подготовки Военной академии Вест-Пойнт, которая входит в структуру Министерства обороны США.

Статья озаглавлена "Битва за город Шуша и неучтенные уроки Нагорно-Карабахской войны 2020 года" (The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-Karabakh War). Ее авторами являются Джон Спенсер и Харшана Гурху.

Джон Спенсер - заведующий кафедрой исследований городской войны в Институте современной войны, содиректор проекта MWI Urban Warfare и ведущий подкаста Urban Warfare Project. Ранее он работал научным сотрудником у начальника штаба Группы стратегических исследований армии США. Он служил в пехоте двадцать пять лет, включая две командировки в зону боевых действий в Ираке.