Подготовил: Сидги Шевкет, автор haqqin.az 18:18

В свете последних событий, связанных с обстрелами города Шуша со стороны армянских вооруженных формирований, особую важность приобретает необходимость усиления обороноспособности цитадели нашей национальной культуры и самоидентичности, освобожденной в прошлом году. Подобное развитие ситуации также обусловлено неоднозначной реакцией российского миротворческого контингента, который либо не способен, либо не желает предотвращать подобного рода провокации. В этой связи наше внимание привлекла аналитическая статья, опубликованная на официальном сайте Института современной войны (Modern War Institute) при Департаменте военной подготовки Военной академии Вест-Пойнт, которая входит в структуру Министерства обороны США. Статья озаглавлена "Битва за город Шуша и неучтенные уроки Нагорно-Карабахской войны 2020 года" (The Battle of Shusha City and the Missed Lessons of the 2020 Nagorno-Karabakh War). Ее авторами являются Джон Спенсер и Харшана Гурху. Джон Спенсер - заведующий кафедрой исследований городской войны в Институте современной войны, содиректор проекта MWI Urban Warfare и ведущий подкаста Urban Warfare Project. Ранее он работал научным сотрудником у начальника штаба Группы стратегических исследований армии США. Он служил в пехоте двадцать пять лет, включая две командировки в зону боевых действий в Ираке.

Харшана Гурху в данный момент учится для получения степени бакалавра наук в области международных отношений в Школе дипломатии и международных отношений Университета Сетон Холл. Харшана была стажером-исследователем в Институте современной войны и в настоящее время проводит исследование, которое оценивает, как уровень доверия к системам искусственного интеллекта влияет на тактическую готовность на поле боя. Естественно, что статья снабжена традиционным дисклеймером о том, что выраженные взгляды принадлежат авторам и не отражают официальную позицию Военной академии США, Департамента армии или Министерства обороны этой страны. Хотя, наверное, в этом не было никакой необходимости, учитывая абсолютно объективный и далекий от какой-либо политики характер статьи. Единственная эмоциональная окраска, которую можно найти в этой статье, это определенная доля восхищения умелыми боевыми действиями Вооруженных сил Азербайджана, сумевшими за шесть недель добиться коренного перелома в расстановке военных сил в регионе. Отметим, что это не первая зарубежная публикация, посвященная урокам войны 2020 года. Haqqin.az неоднократно публиковал многочисленные комментарии и статьи зарубежных экспертов, в которых говорилось о необходимости учитывать опыт Азербайджана в ведении военных действий нового типа. Учитывая чрезвычайную ценность проведенного авторами исследования, предлагаем вниманию наших читателей полный текст новой статьи об уроках этой войны: * * * Нагорно-Карабахской войне 2020 года уделялось немало внимания. Комментарии и анализ породили ряд утверждений о том, что означает шестинедельная война для будущего развития военного искусства. Однако из этих дискуссий было почти полностью исключен анализ городского характера боевых действий.

В то время как ситуацию в регионе называют замороженным конфликтом, крупные боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими силами происходили несколько раз в современную эпоху, включая период с 1988 по 1994 годы и в 2014 году. Мир внимательно следил за эскалацией вооруженного конфликта в сентябре 2020 года. Большая часть репортажей и аналитических материалов о войне была сосредоточена на технологическом превосходстве азербайджанских вооруженных сил. Некоторые комментаторы утверждали, что передовые технологии и тактика, используемые Азербайджаном для уничтожения армянских сил, такие как турецкие беспилотные летательные аппараты средней высоты Bayraktar TB2 (MALE) или израильские барражирующие боеприпасы Harop (часто называемые дронами-камикадзе), демонстрируют изменение характера войны, показывают, что актуальность бронетехники и статических вооруженных сил, возможно, подошла к концу. Несмотря на широкое освещение, неучтенные уроки войны в Нагорном Карабахе показывают, что городские бои остаются ключевой частью современных боевых действий. Самое важное сражение Нагорно-Карабахской войны произошло в городе Шуша. После падения Шуши Армения сдалась и заключила невыгодное для нее соглашение, уступив огромное количество ранее удерживаемых ею территорий. Город на холме Шушинский район, состоящий из города Шуша и десятка окрестных деревень, расположен в самом сердце Нагорного Карабаха. На протяжении веков город был в центре боевых действий азербайджанцев и армян. Он имеет культурное значение для обеих групп. Шуша, которую часто называют "колыбелью азербайджанской культуры", была родиной азербайджанской интеллигенции, поэтов и писателей; в ней находятся важные культурные объекты, мечети и мавзолеи. Город также хранит армянскую религиозную и культурную историю. Он служил городом-крепостью в средние века и до сих пор является местом расположения известных армянских достопримечательностей, таких как собор Казанчецоц, церковь Канач Жам и монастырь. Город несколько раз переходил из рук в руки.

Совсем недавно, в 1992 году, Шуша была оккупирована Арменией. В то время в этом районе проживало более двадцати трех тысяч азербайджанцев и чуть более шестисот армян. Во время и после битвы большая часть города была разрушена, а азербайджанское население было убито, изгнано или бежало. Сообщалось, что к началу войны 2020 года население города составляло около пяти тысяч человек, почти все этнические армяне. Шуша возвышается над другими городами региона. Ее виды и гористая местность дают ей стратегическое преимущество, с помощью которого можно держать под контролем весь оккупированный регион. Город также представляет собой грозную природную крепость. Крутые скалы обрываются с трех сторон города, и единственная главная дорога проходит с севера на юг вдоль западной окраины города. Самый крупный город на спорной территории, Степанакерт (Ханкенди), находится в пятнадцати километрах к северу по этой извилистой дороге, но расстояние между ними по прямой составляет всего несколько километров, и Шуша имеет то преимущество, что находится на высоте нескольких сотен метров над Степанакертом. Расположение города обеспечивает идеальную защитную буферную зону для Степанакерта (крупнейшего города в регионе и столицы поддерживаемой Арменией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики) и важнейшего оборонительного узла вдоль Лачинского коридора, горного перевала и дороги, соединяющих Армению с Нагорным Карабахом. Учитывая ее неоспоримое культурное значение и ключевое географическое преимущество как для Азербайджана, так и для Армении, контроль над Шушой был основной целью обеих сторон во время конфликта 2020 года. Взятие города в 1992 году Когда Шуша в последний раз переходила из рук в руки в 1992 году, армянские силы отбили ее у обороняющихся азербайджанцев. К тому моменту во время Первой войны в Нагорном Карабахе (1988–1994 гг.) ожесточенные бои в регионе велись уже четыре года. Одна из основных причин для операции по захвату Шуши заключалась в том, что азербайджанские силы вели огонь из тяжелой артиллерии по Степанакерту и, как сообщалось, выдвигались для нанесения наземного удара из района Шуши.

Армянская операция по захвату Шуши началась в апреле 1992 года с нескольких недель артиллерийского обстрела азербайджанских оборонительных позиций и городских укреплений. Затем последовали несколько небольших атак в окрестных деревнях, чтобы вывести защитников Шуши из их укреплений и уменьшить общую силу обороны города. В конце концов армяне отрезали и изолировали несколько сотен оставшихся в городе защитников, в том числе, по сообщениям, взбираясь на скалы. К тому времени, когда азербайджанские защитники осознали, что подвергаются полномасштабному нападению, они не смогли использовать свою артиллерию для отражения нападавших, поскольку силы обеих сторон находились слишком близко друг к другу. В успешном главном наступлении, начавшемся 8 мая, участвовало около тысячи армянских солдат при поддержке десятков единиц бронетехники, танков и вертолетов. Несмотря на ожесточенные уличные бои, в том числе танковые, город пал в течение суток. Взятие города в 2020 году В сентябре 2020 года азербайджанские и армянские силы использовали танки и нанесли авиаудары через линию соприкосновения, неофициальную границу между Азербайджаном и контролируемым Арменией Нагорным Карабахом. Первые боевые действия наглядно продемонстрировали военное превосходство Азербайджана, особенно на открытой местности при использовании современных беспилотных авиационных систем и боеприпасов большой дальности.

В октябре 2020 года, получив контроль над большей частью ранее контролируемой Арменией территории к югу от Нагорного Карабаха, Азербайджан пересек линию соприкосновения и начал продвижение сухопутных войск дальше на запад. К середине октября азербайджанские конвенциональные силы захватили контролируемый Арменией ключевой город Гадрут, двигаясь в сторону Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. К 22 октября лачинское наступление азербайджанских войск остановилось в пределах шести миль от города Лачин и жизненно важного коридора. Утрата коридора лишила бы Армению возможности поддерживать силы в Нагорном Карабахе. В ответ и, скорее всего, чтобы перенаправить давление от Лачинского коридора, армянские силы начали контратаку спешенными силами в густо лесистых горных районах и устроили засады на основных маршрутах снабжения, даже захватив семь азербайджанских бронетранспортеров БТР-70. В какой-то момент между 28 и 30 октября азербайджанские силы специального назначения были развернуты, чтобы изолировать Шушу и подорвать оборону города. По некоторым данным, четыреста этих азербайджанских военнослужащих в течение пяти дней шли через леса и овраги, особенно осторожно избегая хорошо охраняемый Лачинский коридор и окрестные деревни. Как сообщалось, они разделились на группы по сто человек, чтобы приблизиться к городу с разных направлений. Многие солдаты без огневой поддержки поднялись по крутым скалам и обрывам, которые обороняющиеся армяне не охраняли, полагая, что азербайджанские войска будут атаковать главным образом основные дороги. Ночные марш-броски, продолжающееся наступление на Лачин и недостаток воображения защитников города, казалось, позволили азербайджанскому спецназу сделать свой решительный шаг, чтобы незаметно прорвать оборону Шуши через, казалось бы, непроходимые леса и гористую местность.

30 октября сообщалось о военных столкновениях всего в пяти километрах к востоку от Шуши. С начала сентября город уже подвергался спорадическим артиллерийским обстрелам, в результате чего большинство жителей города бежали в соседний Степанакерт. На этом этапе сражения обороняющиеся армянские силы все еще имели тактическое преимущество, поскольку они контролировали горы, окружающие Шушу. Азербайджанские войска попали в засаду и понесли тяжелые потери в ущельях, ведущих к городу, а когда они пытались подойти к городу по дороге, они подвергались частым артиллерийским, ракетным и дальним обстрелам. Поздно вечером 4 ноября поступило сообщение о том, что азербайджанская легкая пехота ведет бой за дорогу, ведущую к селу Дашалты у подножия южных скал Шуши. К этому дню азербайджанские силы также захватили горный хребет к югу от Шуши и ключевые участки Лачинского коридора, соединяющего Шушу с городом Лачин. Азербайджанские силы усилили обстрел из минометов армянских оборонительных позиций, окружающих город. Поздно вечером 5 ноября часть азербайджанских сил спецназа вышла на главную дорогу и сумела заблокировать подкрепление, пытающееся помочь обороне Шуши. Это в сочетании с разрушением ключевого моста через реку Хакари означало, что в Шушу не сможет поступить никакая помощь, поскольку город был уже явно окружен как минимум с трех основных направлений. Власти Армении, признав потерю контроля над районом, закрыли Лачинский коридор для движения гражданского населения, в результате чего 80 репортеров оказались в ловушке в зоне боевых действий. 6 ноября азербайджанские конвенциональные войска вышли на окраину города. Ранним утром появились сообщения о том, что Аргишти Кярамян, бывший глава Службы национальной безопасности Армении, назначенный военным командующим, ответственным за организацию обороны Шуши, покинул город. Вскоре после появления сообщений об отъезде Кярамяна азербайджанские войска вошли в Шушу. Оказавшись внутри, они установили дополнительные блокирующие позиции и устроили засады вокруг города, чтобы предотвратить усиление или пополнение запасов обороняющихся армян. Другие солдаты также успешно захватили Дашалты, деревню к югу от Шуши, обеспечив немедленный доступ к главной дороге, ведущей в Шушу.

Когда азербайджанские войска начали входить в город, они с близкого расстояния вступили в ожесточенные уличные бои с оборонявшимися армянами. Сообщается, что армянские силы в городе насчитывали более двух тысяч военнослужащих, а также бронетехнику и тяжелую артиллерию. Спешенные азербайджанские войска уничтожили несколько танков и боевых машин пехоты БМП с помощью реактивных гранатометов и переносных противотанковых управляемых ракет. Они также вели шквальный огонь из артиллерийских установок, в том числе, как сообщается, из белорусских реактивных систем залпового огня "Полонез" и артиллерийских орудий, которые в этот момент были перемещены ближе к границам города. 7 ноября этот район накрыла туманная погода. Это значительно ограничивало использование азербайджанскими силами средств воздушного наблюдения и ударных средств, которые давали им такое преимущество на протяжении всей войны. Суровые погодные условия не позволили использовать беспилотные летательные аппараты TB2 Bayraktar, что позволило армянским силам максимально использовать свою бронетехнику - танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-2 - для контратак внутри города. Несмотря на контратаку, азербайджанские войска устояли. Они сформировали линию обороны в шушинских лесах и после отражения трех армянских контратак снова перешли в наступление, захватив здание Исполнительной власти Шуши и начав вытеснять армянские силы, сознательно зачищая здания и более крупные районы города. Битва за Шушу в конечном итоге свелась к рукопашному бою за каждое здание. Утром 8 ноября министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что всю ночь на линии фронта, окружающей Шушу, велись интенсивные бои. Армения также заявила, что ее силы сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата TB2 Bayraktar и уничтожили двадцать бронетранспортеров и четыре танка в течение дня. 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о полной победе и контроле над Шушой, что изначально было опровергнуто Арменией. Но 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал невыгодное мирное соглашение, которое включало сдачу всех районов Нагорного Карабаха, которые были захвачены Азербайджаном во время конфликта, включая Шушу.