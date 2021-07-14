Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 июля.

Ранее Мамонова пытались вывести из искусственной комы, однако сделать это не удалось. Его супруга Ольга Мамонова сообщала, что состояние артиста ухудшается.

Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких, тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — создатель и фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».