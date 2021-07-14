Обязанности главы МИД Армении возложены на Армена Григоряна

Обязанности главы МИД Армении перешли к первому заместителю министра Армену Григоряну, сообщили Sputnik Армения источники в правительстве страны.

Накануне Армен Григорян указом и.о. премьера был назначен первым заместителем министра иностранных дел, оставив должность cекретаря Совета безопасности Армении.

По закону о дипломатической службе, после назначения Армена Григоряна ему перешли обязанности министра, исполняемые до этого заместителем главы МИД Арменом Гевондяном.

Согласно данным издания, Григорян сразу же занял кабинет министра иностранных дел.

Напомним, предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая. Его примеру последовали заместители – Гагик Галачян, Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян. Отставку последнего не приняли, он временно замещал Айвазяна.