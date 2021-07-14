Как сообщил haqqin.az инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Анар Гафаров, сотрудники Сураханского районного управления полиции совместно с членами комиссии районной исполнительной власти по делам и защите прав несовершеннолетних немедленно приехали в этот дом.

Взято под контроль распространенное в соцсетях видео о том, в каком состоянии оказалась женщина, которая в Сураханском районе предположительно употребила наркотики на глазах у своего малолетнего ребенка.

В ходе расследования было установлено, что члены этой семьи – мать Арзу Мехтиева и отец Валех Баладжаев ведут беспорядочный образ жизни.

В связи с подозрениями на употребление наркотиков А.Мехтиева и В.Баладжаев были приглашены в отдел полиции.

Для того, чтобы установить являются ли А.Мехтиева и В.Баладжаев наркоманами, их отправят на обследование в наркологический центр.

Если подтвердится, что эти лица употребляют наркотики, то по решению суда их в принудительном порядке отправят на лечение.

После этого комиссия Исполнительной власти Сураханского района по делам и защите прав несовершеннолетних примет решение в связи с дальнейшей судьбой малолетнего ребенка этой семьи.