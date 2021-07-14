Ровшан Багиров, автор haqqin.az 20:08

Ближе к вечеру 15 июля армянские войска продолжили беспорядочный обстрел азербайджанских позиций. В этот раз мишенью армянской военщины стали позиции азербайджанских подразделений в освобожденном согласно акту о капитуляции от 10 ноября Кельбаджарском районе. Сегодня и вчера стреляли по Шуше. До этого велся обстрел по Нахчыванскому участку линии условного фронта. Армянская военщина все больше напоминает мифическую Лернейскую гидру, но не описанное древними греками змееподобное чудовище, а другую - карликовую многоголовую змею. И похоже доблестным азербайджанским войскам придется повторить Гераклов подвиг ноября 2020 года, отрубив оставшиеся головы змеи с ядовитым дыханием. Только на сей раз надо будет последовать завету Иолая и прижечь отрубленные головы. Дабы не восставали из пепла. Как сейчас. Правительство Азербайджана в этой непростой ситуации может и рассмотреть возможность проведения новой контртерористической операции, сродни проведенной в Гадруте сразу же после завершения войны.

Правительство Пашиняна избрало новую стратегию отношений с Азербайджаном: Ереван намеренно обостряет ситуацию на условной линии соприкосновения азербайджанских войск и российского миротворческого контингента. По всей видимости, Армения преследует единственную цель – показать мировому сообществу несостоятельность и неэффективность размещенных в регионе российских миротворцев. Это не только грязная инсинуация в отношении Азербайджана, но и хорошо продуманная провокация против Кремля. Пашинян наносит удар по реноме миротворческих войск России. Дескать, не справляются российские войска с наложенной миссией сохранения установленного после мирного соглашения порядка. Диверсии и беспорядочная стрельба по азербайджанским позициям происходят накануне первого визита в регион председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Что этим хочет сказать Пашинян? Еще незадолго до парламентских выборов, Пашинян настойчиво предлагал реализацию нового формата миротворческого контингента с участием наряду с российскими войсками и подразделений НАТО, в частности вооруженных сил оставшихся в стороне от процесса стран-сопредседателей – США и Франции. Инициатива Пашиняна вызвала сильное раздражение в Кремле и благосклонное понимание на Западе. Словно Пашинян хочет продемонстрировать мировому сообществу несостоятельность возведенного российского миротворческого кордона, который не справляется с локализацией ситуации. В Шуше и Кельбаджаре стреляют, а параллельно с этим глава МИД Франции Ле Дриан и госсекретарь США ведут активные консультации «о необходимости укрепления прочного мира в Карабахе». Эта цитата мировых агентств расползлась по передовицам армянских агиток.