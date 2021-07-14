Хрупкая ситуация в Карабахе. Все может сорваться в любой час… оперативный комментарий
Ближе к вечеру 15 июля армянские войска продолжили беспорядочный обстрел азербайджанских позиций. В этот раз мишенью армянской военщины стали позиции азербайджанских подразделений в освобожденном согласно акту о капитуляции от 10 ноября Кельбаджарском районе. Сегодня и вчера стреляли по Шуше. До этого велся обстрел по Нахчыванскому участку линии условного фронта.
Армянская военщина все больше напоминает мифическую Лернейскую гидру, но не описанное древними греками змееподобное чудовище, а другую - карликовую многоголовую змею. И похоже доблестным азербайджанским войскам придется повторить Гераклов подвиг ноября 2020 года, отрубив оставшиеся головы змеи с ядовитым дыханием. Только на сей раз надо будет последовать завету Иолая и прижечь отрубленные головы. Дабы не восставали из пепла. Как сейчас. Правительство Азербайджана в этой непростой ситуации может и рассмотреть возможность проведения новой контртерористической операции, сродни проведенной в Гадруте сразу же после завершения войны.
Правительство Пашиняна избрало новую стратегию отношений с Азербайджаном: Ереван намеренно обостряет ситуацию на условной линии соприкосновения азербайджанских войск и российского миротворческого контингента. По всей видимости, Армения преследует единственную цель – показать мировому сообществу несостоятельность и неэффективность размещенных в регионе российских миротворцев. Это не только грязная инсинуация в отношении Азербайджана, но и хорошо продуманная провокация против Кремля. Пашинян наносит удар по реноме миротворческих войск России. Дескать, не справляются российские войска с наложенной миссией сохранения установленного после мирного соглашения порядка.
Диверсии и беспорядочная стрельба по азербайджанским позициям происходят накануне первого визита в регион председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Что этим хочет сказать Пашинян? Еще незадолго до парламентских выборов, Пашинян настойчиво предлагал реализацию нового формата миротворческого контингента с участием наряду с российскими войсками и подразделений НАТО, в частности вооруженных сил оставшихся в стороне от процесса стран-сопредседателей – США и Франции. Инициатива Пашиняна вызвала сильное раздражение в Кремле и благосклонное понимание на Западе. Словно Пашинян хочет продемонстрировать мировому сообществу несостоятельность возведенного российского миротворческого кордона, который не справляется с локализацией ситуации.
В Шуше и Кельбаджаре стреляют, а параллельно с этим глава МИД Франции Ле Дриан и госсекретарь США ведут активные консультации «о необходимости укрепления прочного мира в Карабахе». Эта цитата мировых агентств расползлась по передовицам армянских агиток.
Западные дипломаты выносят зыбкость и взрывоопасность ситуации на первый план. Аккуратно подчеркивая, что Россия в гордом одиночестве не справляется. Спустя несколько дней к западному хору примкнет и Шарль Мишель. Непременно последуют и его громкие заявления о нависшем над регионом дамокловом мече.
Словно «по дирижерской палочке» Пашинян драматизирует ситуацию, углубляя конфронтацию и вовлекая коллективный Запад в спровоцированный конфликт. Россия внимательно отслеживает развитие событий, но и не препятствует провокациям с армянской стороны. Насколько вероятна согласованность действий России с двумя другими сопредседателями? Хотя в политике все возможно, а в большой политике тем более, однако, вряд ли Кремль заинтересован в активном вовлечении западного сообщества в региональный процесс. После оглушительного поражения пророссийских сил на недавних парламентских выборах в Армении позиции Кремля в Ереване стали еще более уязвимыми. По-большому счету, у России кроме присутствия вооруженных сил и спецслужб, то есть «силового блока», в Армении больше ничего не осталось. Исключая потерявшую рычаги и влияние маленькую группу депутатов-диверсантов Кочаряна в парламенте. России остается выжидать и наблюдать…
А тем временем коллективный Запад посредством Пашиняна активно наступает, провоцируя Азербайджан на ответные и превентивные действия. В Армении прекрасно понимают, что единственный шанс на возобновление деятельности Минской группы – инсценировка боевых действий. Нарушение хрупкого перемирия может сорвать исполнение Трехстороннего соглашения и завершиться проведением новой мирной конференции с выдачей новых посреднических мандатов. На что активно намекают ле Дриан с Блинкеном. Видимо, и в Баку подозревают о коварном замысле и поэтому сохраняют выдержку и хладнокровие. Суровое терпение проявляют и в Анкаре. Ни Алиев, ни Эрдоган пока не высказались о нарушении режима прекращения огня. Настороженно молчат и в российско-турецком мониторинговом центре в Агдаме.
А тем временем Макрон спешит в Ереван с новыми заявлениями и ультиматумами. Хрупкая ситуация. Все может сорваться в любой час…