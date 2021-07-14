Великобритания обложит налогом сахар и соль

Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей, пишет Bloomberg.

Налог предусматривает взимание трех фунтов стерлингов (4,16 доллара) за килограмм сахара и шесть фунтов (8,32 доллара) за килограмм соли, продаваемых оптом. Это позволит привлечь в казну от 2,9 до 3,4 миллиарда фунтов в год (до 4,7 миллиарда долларов). Часть вырученных средств пойдет на расширение программы по бесплатному школьному питанию, говорится в Национальной продовольственной стратегии.

В документе не рекомендуется вводить налог на мясо, но содержится призыв принять меры по сокращению его потребления на 30 процентов в течение следующего десятилетия.

Великобритания сталкивается с целым рядом продовольственных проблем — от ожирения населения до проблем с обеспечением продуктами детей из бедных слоев населения. Страна уже ввела налог на сахар в безалкогольных напитках. Высокий уровень ожирения является одним из основных факторов высокого уровня смертности в Великобритании, отмечают эксперты.

Плохое питание ежегодно приводит к смерти около 64 тысяч человек только в Великобритании и обходится экономике в 74 миллиарда фунтов стерлингов (103 миллиарда долларов) в год, что эквивалентно сокращению ВВП страны на 3,4 процента. Пищевые компании, в которых работают более 250 человек, обяжут раскрывать информацию о продажах фруктов, овощей, белка и продуктов с высоким содержанием жира, сахара или соли.