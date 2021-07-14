«Нефтчи» оригинально представил своего новичка из Франции Видео
Перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» ряды «Нефтчи» усилил французский центральный защитник Ромен Баск.
26-летний футболист перешел в «Нефтчи» из команды французской Лиги 2 «Гавр», за который провел 80 матчей и забил 4 гола.
Чемпион Азербайджана оригинально представил своего нового защитника.
Напомним, 21 июля в Пирее «Нефтчи» проведет первую игру с греками. Ответная встреча состоится 28 июля в Баку.