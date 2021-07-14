«Карабах» сыграл вничью с клубом немецкой Бундеслиги

Готовящийся к старту в Лиге конференций футбольный клуб « Карабах » провел сегодня третью и последнюю игру на сборах в Австрии.

Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с клубом немецкой Бундеслиги «Аугсбургом». Матч завершился со счетом 2:2. В составе «Карабаха» отличились Патрик Андраде и Хайме Ромеро. Серебряный призер чемпионата Азербайджана вел в счете 2:0, но упустил преимущество.

В двух предыдущих матчах на сборах в Австрии «Карабах» обыграл болгарский ЦСКА (1:0) и уступил российскому «Арсеналу» (0:1).

22 июля агдамцы в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций примут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова израильский «Ашдод».