Меркель порассуждала о своем первом дне после ухода с должности канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель порассуждала, каким будет ее первый день после ухода со своей должности. Об этом она рассказала в ходе дискуссии в Университете Джона Хопкинса в США, передает ТАСС.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — отметила Меркель.

Канцлер добавила, что планирует взять паузу и подумать о собственных интересах, поскольку за последние 16 лет у нее не было на это времени.