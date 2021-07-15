Назван простой способ избавиться от жира на животе
Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express.
Исследователи провели эксперимент на группе добровольцев. Часть мужчин и женщин с избыточной массой должна была употреблять в пищу приправу твенджан, а остальные получали плацебо.
Спустя 12 недель у людей, добавлявших в еду корейскую соевую пасту, наблюдалось значительное снижение массы тела.
По словам специалистов, ежедневный прием десяти граммов твенджана может уменьшить жир в области живота у взрослых.
Это, в свою очередь, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.