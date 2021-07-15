В последние годы Азербайджан достиг больших успехов в сфере диверсификации экономики, но роль нефтяного сектора в структуре ВВП и экспорта остается весьма высокой. И, несмотря на все усилия правительства, преодолеть полностью нефтяную зависимость так и не удается, что признают все эксперты. Поэтому, говоря об экономике страны, мы обязательно должны оглядываться и на глобальный нефтяной рынок.

Сегодня сложившаяся на нефтяном рынке ситуация в целом устраивает Азербайджан, стоимость ее в среднем чуть ли не вдвое превышает заложенную в бюджет сумму в 40 долларов за баррель. В то же время эта цена не так стабильна, как хотелось бы Баку. Наблюдается какая-то непонятная волатильность. С одной стороны, на фоне вакцинации активизируется глобальная экономика, что способствует росту цен на нефть. С другой стороны, наступление новой волны коронавируса сильно волнует участников рынка. А в последние дни к этому добавился и новый фактор – разногласия в ОПЕК+.

Правда, в СМИ прошла информация о том, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 млн баррелей в сутки начиная с мая 2022 года. Сейчас базовый уровень добычи нефти для страны составляет 3,168 млн баррелей/сутки, но ОАЭ настаивали на его повышении до 3,8 млн баррелей в качестве условия для продления сделки до конца 2022 года. Но вскоре последовала другая информация, мол, ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются.

К капризам нефтяного рынка, где случайно оброненное слово чиновника среднего звена может вызвать переполох, мир привык давно. Воздействие на рынок пандемии коронавируса – тоже не новость. Но сплоченность участников ОПЕК+ после невиданного обвала на нефтяном рынке в прошлом году, думалось, достигнута прочная. Но, кажется, такой прогноз оказался преждевременным.

США, пожалуй, уже полностью передали роль регулятора нефтяного рынка ОПЕК+, и эта организация справлялась с поставленной задачей. И демарш ОАЭ в ходе последних обсуждений кажется не совсем понятным. Похожие шаги Ирана, Нигерии, Венесуэлы понять можно в связи с отчаянной ситуацией в экономике этих странах. Зависимость от нефти экономики Саудовской Аравии, играющей роль первой скрипки в организации, требует от страны чуткой реакции на малейшие колебания на рынке. Да и все страны-члены ОПЕК сильно зависят от нефти. Исключение составляют, как ни странно, ОАЭ. Страна сумела так сильно диверсифицировать свою экономику, что нефть в ней занимает все меньшую долю. Сегодня она больше известна в мире другими своими сферами -торговлей, финансово-банковским сектором, транспортными узлами. И потери в нефтяной сфере здесь не так чувствительны. Но чего только не сделаешь, когда речь идет о больших доходах. Да и значимость свою показать можно, в том числе и растущую политическую роль.