Тогда Москва резко отреагировала на это — был выслан пограничный катер, произведены предупредительные выстрелы в направлении эсминца, а посол Великобритании вызван в МИД России.

Заявление заместителя секретаря Совета безопасности РФ явилось следствием инцидента, произошедшего в Черном море в прошлом месяце, когда британский эсминец HRM Defender прошел вблизи полуострова Крым, который Россия считает своим.

Политик высокого ранга, занимающийся вопросами безопасности Михаил Попов, заявил, что если британские военные корабли приблизятся к берегам Крыма, то будут обстреляны российскими военными.

М. Попов в интервью правительственному изданию «Российская газета» сказал, что поведение Великобритании и последующая официальная реакция на инцидент вызвали «недоумение». В особенности, он критиковал слова премьер-министра Бориса Джонсона и Доминика Рааба, министра иностранных дел.

Б. Джонсон по поводу инцидента сказал, что британский корабль шел из украинского порта Одесса в грузинский Батуми, действуя в соответствии с планом и находился в международных водах.

«Подобные действия в будущем будут пресечены самыми жесткими мерами со стороны России, независимо от государственной принадлежности нарушителя. Мы предлагаем нашим противникам определиться, есть ли смысл организовывать такие провокации, имея в виду возможности российских вооруженных сил? - сказал заместитель секретаря Совбеза России М. Попов и добавил. - Это не члены британского правительства будут на военных судах и в составе экипажей, используемых в провокационных целях. И в этом контексте хочу задать вопрос Борису Джонсону и Доминику Раабу: что они скажут семьям британских моряков, которые пострадают во имя таких «великих» идей?» - риторически вопросил российский политик.

Беспокойство России вызвали ранее и маневры нескольких стран, в том числе членов НАТО в Черном море под названием Sea Breeze, о чем сообщал haqqin.az.

Активность военно-морских сил государств Североатлантического союза в последнее время в этой акватории усилилась на фоне укрепления и модернизации украинских ВМС и споров между Украиной и Россией о проходе судов через Керченский пролив и доступности Азовского моря.