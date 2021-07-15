Орхан Инанды являлся руководителем образовательных учреждений Sebat в Кыргызстане, и долгое время правоохранительные органы этой страны отказывали в запросах на его арест и экстрадицию в Турцию. В начале июня он вдруг вообще пропал. На следующий после исчезновения день нашли его машину, но никакой информации о том, где он находится, получить не удавалось. В Кыргызстане даже начались в связи с этим протесты с требованием раскрыть правду о судьбе Инанды.

В начале июня стали известны некоторые подробности показаний в ходе следствия Орхана Инанды, высокопоставленного члена FETO (террористической организации Фетхуллаха Гюлена), пропавшего в столице Кыргызстана Бишкеке, но спустя месяц доставленного в Турцию. Инанды признался, что является членом группировки Гюлена уже 36 лет. Об этом сообщает корреспондент TRT Haber.

В дальнейшем выяснилось, что он уже в Турции, однако руководители правоохранительных органов Бишкека заявили, что не имеют отношения к его похищению. Каким путем Инанды вывезли из одной страны в другую и иные детали этой истории пока остаются неизвестными.

Инанды являлся ответственным лицом (имамом) FETO по республикам Центральной Азии (за исключением Узбекистана). В своем заявлении он подтвердил, что первоначально был ответственным за движение только по Кыргызстану, но с 2017 года по указанию Фетхуллаха Гюлена, помимо этой страны, в сферу его деятельности попали также Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан.

Он также признался, что неоднократно встречался с самим Гюленом и последняя их встреча состоялась в марте этого года. Инанды не стал отрицать и того, что лично знал разыскиваемого в настоящее время Адиля Оксуза, который являлся одним из организаторов военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Орхан не раз виделся с ним в Анкаре.

Подтвердил Инанды и то, что помогал в получении паспортов в Кыргызстане членам FETO, которые ездили по этой стране на автомобиле с дипломатическими номерными знаками. При этом он с гордостью заявил, что за 26 лет его деятельности 20 тысяч кыргызов окончили школы FETO, и многие из этих выпускников занимают сейчас в стране важные посты.

Как следует из показаний Инанды на допросе в следственных органах Турции, он избегал в отношении FETO определений «организация» или «террористическая организация», называя движение «джамаат», а самого Фетхуллаха Гюлена – «ходжа эфенди».

Для Орхана Инанды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.