Исследования свидетельствуют, что вариант Delta может быть заразнее британского, который, в свою очередь, стал более заразным, чем первоначальный штамм коронавируса.

Как сообщал haqqin.az, вариант коронавируса Delta, который распространяется в мире, на 60 процентов заразнее британского штамма, известного как Alfa. В связи с этим возникает вопрос - могут ли полностью вакцинированные люди неосознанно заразить других, тем более что и сами могут заразиться?

Если это перевести в конкретные цифры, то индийская мутация заражает от 5 до 8 человек. В случае британской мутации это - от 3 до 5 человек.

Но вот появилась информация, что те, кто полностью завершил вакцинацию против Covid-19, тоже могут заразиться коронавирусом, в том числе пресловутой Delta.

Несколько дней тому назад об этом говорила Суомья Сваминатан, исполняющая обязанности главного ученого специалиста во Всемирной организации здравоохранения.

- Появляются сообщения, что в вакцинированных популяциях случаются факты инфекции, особенно варианта Delta. Что важно подчеркнуть, в большинстве из них болезнь протекает легко или без проявления признаков. Это является подтверждением, что вакцины защищают от серьезного заболевания или смерти.

В тоже время, возникает вопрос, могут ли привитые люди, заразившиеся Covid-19 и переносящие болезнь бессимптомно, неосознанно разносить вирус? Какую роль они играют в распространении более заразной мутации?

Ученые отвечают на это, что перенос инфекции полностью вакцинированными не невозможен, однако, маловероятен. И именно благодаря вакцине.

- В вирусологии опознавательным знаком трансмиссии является количество вируса. Чем больше его имеешь, тем больше шансов на его распространение, - объясняет доктор Брюс К.Паттерсон, вирусолог и генеральный директор IncellDx, фирмы, разрабатывающей новые формы предвидения, идентификации и лечения долговременных последствий Covid-19.