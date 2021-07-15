COVID-19: могут ли вакцинированные заражать других? наш обзор
Как сообщал haqqin.az, вариант коронавируса Delta, который распространяется в мире, на 60 процентов заразнее британского штамма, известного как Alfa. В связи с этим возникает вопрос - могут ли полностью вакцинированные люди неосознанно заразить других, тем более что и сами могут заразиться?
Исследования свидетельствуют, что вариант Delta может быть заразнее британского, который, в свою очередь, стал более заразным, чем первоначальный штамм коронавируса.
Если это перевести в конкретные цифры, то индийская мутация заражает от 5 до 8 человек. В случае британской мутации это - от 3 до 5 человек.
Но вот появилась информация, что те, кто полностью завершил вакцинацию против Covid-19, тоже могут заразиться коронавирусом, в том числе пресловутой Delta.
Несколько дней тому назад об этом говорила Суомья Сваминатан, исполняющая обязанности главного ученого специалиста во Всемирной организации здравоохранения.
- Появляются сообщения, что в вакцинированных популяциях случаются факты инфекции, особенно варианта Delta. Что важно подчеркнуть, в большинстве из них болезнь протекает легко или без проявления признаков. Это является подтверждением, что вакцины защищают от серьезного заболевания или смерти.
В тоже время, возникает вопрос, могут ли привитые люди, заразившиеся Covid-19 и переносящие болезнь бессимптомно, неосознанно разносить вирус? Какую роль они играют в распространении более заразной мутации?
Ученые отвечают на это, что перенос инфекции полностью вакцинированными не невозможен, однако, маловероятен. И именно благодаря вакцине.
- В вирусологии опознавательным знаком трансмиссии является количество вируса. Чем больше его имеешь, тем больше шансов на его распространение, - объясняет доктор Брюс К.Паттерсон, вирусолог и генеральный директор IncellDx, фирмы, разрабатывающей новые формы предвидения, идентификации и лечения долговременных последствий Covid-19.
- В то же время персоны, полностью вакцинированные, производят значительно меньше патогенов. Конкретно, на 40 процентов меньше, - так считает эксперт Главного лекарственного совета Польши Павел Гжещёвски. - Это означает на примере варианта Delta, что усредняя результат в зависимости от типа вакцины, с одной стороны, около 70 процентов полностью вакцинированных защищены от заражения, с другой же, если кто-то привитый подвергнется инфекции, то все же произведет меньше вируса за короткое время.
Доктор Паттерсон подчеркивает, что распространение варианта Delta и других вариантов гораздо больше вероятно — как минимум десятикратно — среди людей, не вакцинированных, чем тех, кто привился. Мнение специалистов по важному вопросу приводит портал Medonet.
Таким образом, в очередной раз следует вывод ученых: вакцинация — это спасение от страшной инфекции, объявшей нашу планету. А коронаскептики и так называемые антиваксеры могут продолжать готовиться к худшему.