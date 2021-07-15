У Кубы и Беларуси одна беда – нет альтернативы власти комментарий Юрия Рашкина
Уже несколько дней на Кубе продолжаются беспрецедентные со времен «революции барбудос» 1959 года массовые антиправительственные выступления. Правда, тогда их организовали недовольные проамериканским режимом диктатора Батисты, но, судя по всему, и нынешнее коммунистическое правление династии Кастро тоже не очень устраивает кубинцев.
В начале 80-х прошлого столетия Куба уже выражала активный протест против режима коммунистов, который привел к еще большему обнищанию населения. Но тогда жесткий и непримиримый Фидель Кастро быстро разрулил ситуацию, выслав из страны десятки тысяч недовольных, которых он оскорбительно назвал «гусанос» (черви). Понятно, что в те времена поддерживающий и подкармливающий «Остров Свободы» СССР помог Кастро удержаться у власти.
Нынешние протесты вызваны хронической нехваткой продовольствия, практически всех продуктов первой необходимости, высокими ценами, отключениями электричества, дефицитом вакцин и неспособностью правительства противостоять пандемии коронавируса. И теперь тысячи эмигрировавших в 80-х и обосновавшихся во Флориде, США кубинцев требуют от президента Байдена оказать поддержку протестующим всеми способами, включая военное вторжение и поставки оружия участникам выступлений. Но пока американский лидер ограничился лишь коротким заявлением, в котором выразил солидарность с «кубинским народом и его решительным призывом к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, десятилетий репрессий и экономических тягот».
Несмотря на трагичность ситуации, американский политолог Юрий Рашкин в беседе с haqqin.az назвал происходящее на Кубе «замечательными событиями». Он считает, что поскольку пока непредсказуемо, во что это выльется, Белый дом занял выжидательную позицию и, скорей всего, там сейчас рассматривают все варианты развития событий. Тем не менее Байден заявил, что поддерживает право кубинцев протестовать и высказывать свое мнение. То есть, в принципе, США поддержали протесты.
Комментируя обвинения, предъявленные США главой МИД Кубы Бруно Паррильей, который утверждает, что Вашингтон напрямую вовлечен в организацию протестов, Рашкин однозначно заявил, «что Госдеп США не может устроить революцию. Америка может поддержать протесты, выразить солидарность, но, если люди не хотят перемен и не выходят с требованиями на площади, ничего предпринимать не станет. Да и не сможет».
По мнению политолога, есть конфликты, которыми правительство Байдена не против заняться, но есть и такие ситуации, которых нынешний президент избегает. К примеру, он был против какого-либо участия США в разрешении палестино-израильского конфликта. Только последнее обострение вынудило Байдена сделать сдерживание палестино-израильского противостояния приоритетным для США направлением внешней политики.
«Примерно та же картина и в отношении Кубы, - полагает он. - Перед уходом Дональд Трамп отличился очередной выходкой, объявив Кубу спонсором терроризма. С одной стороны, Байден хочет отменить санкции Трампа к этому крошечному островному государству у берегов США, а с другой - ему это сложно сделать, потому что во Флориде очень много выходцев оттуда и они могут не понять таких поблажек для ненавистного им коммунистического режима. А Флорида, между прочим, очень важный штат на выборах, причем большинство кубинских эмигрантов поддерживают Республиканскую партию. И республиканские сенаторы принялись сегодня атаковать как кубинской режим, так и Байдена, который, по их мнению, ничего не делает в поддержку кубинских протестов.
Поэтому американская администрация в вопросе Кубы прежде всего старается не навредить себе же. В то же время Байден понимает, что кубинские власти пытаются свалить на США ответственность за протесты в стране. Пока, однако, непонятен потенциал протестов, и любое заявление Вашингтона может быть использовано Гаваной в пропагандистских целях и выльется в ужесточение репрессии против недовольных граждан».
Вместе с тем, по мнению Рашкина, американской администрации рано или поздно придется вплотную заняться кубинским вопросом, просто пока никто открыто не говорит - какие конкретные шаги будут предприняты в отношении гаванских властей и в поддержку протестов.
«На Кубе нет структурированной политической оппозиции, альтернативы правящей коммунистической партии. В этом она похожа на Беларусь, где тоже были протесты после президентских выборов. И этот фактор не в пользу участников акций в Гаване и других городах. Однако причины недовольства у кубинцев более глубокие, чем у тех же белорусов. Президент Мигель Диас-Канель не имеет той харизмы, какая была у Фиделя Кастро, и при этом в стране тяжелейшая экономическая ситуация и совсем плохо обстоит дело с ковидом. Все это влияет на настроения людей. Но на данный момент США хотят, чтобы ситуация развивалась самими кубинцами. Так что ввод войск США на остров маловероятен. Байден настроен скорее на то, чтобы выводить американские войска, как это происходит в Афганистане, нежели на то, чтобы посылать свою армию в конфликтные зоны за пределами страны», - констатирует политолог.