Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:40

Уже несколько дней на Кубе продолжаются беспрецедентные со времен «революции барбудос» 1959 года массовые антиправительственные выступления. Правда, тогда их организовали недовольные проамериканским режимом диктатора Батисты, но, судя по всему, и нынешнее коммунистическое правление династии Кастро тоже не очень устраивает кубинцев. В начале 80-х прошлого столетия Куба уже выражала активный протест против режима коммунистов, который привел к еще большему обнищанию населения. Но тогда жесткий и непримиримый Фидель Кастро быстро разрулил ситуацию, выслав из страны десятки тысяч недовольных, которых он оскорбительно назвал «гусанос» (черви). Понятно, что в те времена поддерживающий и подкармливающий «Остров Свободы» СССР помог Кастро удержаться у власти.

Нынешние протесты вызваны хронической нехваткой продовольствия, практически всех продуктов первой необходимости, высокими ценами, отключениями электричества, дефицитом вакцин и неспособностью правительства противостоять пандемии коронавируса. И теперь тысячи эмигрировавших в 80-х и обосновавшихся во Флориде, США кубинцев требуют от президента Байдена оказать поддержку протестующим всеми способами, включая военное вторжение и поставки оружия участникам выступлений. Но пока американский лидер ограничился лишь коротким заявлением, в котором выразил солидарность с «кубинским народом и его решительным призывом к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, десятилетий репрессий и экономических тягот». Несмотря на трагичность ситуации, американский политолог Юрий Рашкин в беседе с haqqin.az назвал происходящее на Кубе «замечательными событиями». Он считает, что поскольку пока непредсказуемо, во что это выльется, Белый дом занял выжидательную позицию и, скорей всего, там сейчас рассматривают все варианты развития событий. Тем не менее Байден заявил, что поддерживает право кубинцев протестовать и высказывать свое мнение. То есть, в принципе, США поддержали протесты. Комментируя обвинения, предъявленные США главой МИД Кубы Бруно Паррильей, который утверждает, что Вашингтон напрямую вовлечен в организацию протестов, Рашкин однозначно заявил, «что Госдеп США не может устроить революцию. Америка может поддержать протесты, выразить солидарность, но, если люди не хотят перемен и не выходят с требованиями на площади, ничего предпринимать не станет. Да и не сможет». По мнению политолога, есть конфликты, которыми правительство Байдена не против заняться, но есть и такие ситуации, которых нынешний президент избегает. К примеру, он был против какого-либо участия США в разрешении палестино-израильского конфликта. Только последнее обострение вынудило Байдена сделать сдерживание палестино-израильского противостояния приоритетным для США направлением внешней политики. «Примерно та же картина и в отношении Кубы, - полагает он. - Перед уходом Дональд Трамп отличился очередной выходкой, объявив Кубу спонсором терроризма. С одной стороны, Байден хочет отменить санкции Трампа к этому крошечному островному государству у берегов США, а с другой - ему это сложно сделать, потому что во Флориде очень много выходцев оттуда и они могут не понять таких поблажек для ненавистного им коммунистического режима. А Флорида, между прочим, очень важный штат на выборах, причем большинство кубинских эмигрантов поддерживают Республиканскую партию. И республиканские сенаторы принялись сегодня атаковать как кубинской режим, так и Байдена, который, по их мнению, ничего не делает в поддержку кубинских протестов.