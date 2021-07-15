Китайские коррупционеры массово сдаются властям наше поле зрения
За последние четыре года в партийные комитеты и органы по надзору Китая добровольно сдались 42 тысячи чиновников и руководителей государственных предприятий, желая понести ответственность за свои противоправные поступки, в первую очередь – за коррупцию.
Нулевая терпимость к коррупционерам и государственным служащим, злоупотреблявшим властью, непрекращающиеся чистки в аппаратах партийной и исполнительной власти довели чиновников всех уровней до массового нервного срыва.
«Я часто не мог спать по ночам, и у меня были проблемы со сном и едой. Мне часто снилось, что меня забирают органы дисциплинарного комитета и надзора посреди ночи, и я пугался до пота», - рассказывает Ли Цзясун, секретарь одного из партийных комитетов провинции, сознавшийся, что за 19 лет, пребывая на высоких должностях, набрал взяток в общей сложности на 12,285 миллионов юаней, 1 миллион гонконгских долларов, 60 000 долларов США и полтора килограмма золота.
«Коррупция всегда давит на сердце, как камень. В мыслях всегда присутствует страх разоблачения. И это невыносимо. Поэтому я решил сдаться партийной организации, ведь только она может помочь мне и спасти меня», - вторит ему Чэнь Сяохуа, бывший заместитель губернатора округа Вэньшань, набравший взяток на 80 миллионов юаней и получивший «в подарок от благодарных бизнесменов» несколько объектов недвижимости в элитном районе округа.
Только за последний месяц добровольно сдались 28 высокопоставленных чиновников из разных провинций. «Психология погони за богатством под давлением общества с нулевой терпимостью к коррупции меняется на психологию добросовестного и честного исполнения своих обязанностей», - считает Лю Ицян, профессор Центральной партийной школы Коммунистической партии Китая, главной кузницы управленческих кадров.
А между тем антикоррупционная кампания и борьба со злоупотреблениями чиновников не снижает обороты. На днях в Китае была выпущена книга «Избранные замечания Си Цзиньпина о строгом соблюдение партийной дисциплины (издание 2021 года)». В ней для широких масс опубликованы высказывания Председателя КНР, ранее бывшие под грифом «Для служебного пользования».
Из нее, в частности можно узнать, что на январском пленарном заседании Центральной комиссии по проверке дисциплины (высшем антикоррупционный органе Коммунистической партии), во время обсуждения последнего пятилетнего плана, Си Цзиньпин выразил недовольство отсутствием инициативы среди чиновников.
«Некоторые начинают действовать только тогда, когда получают письменные указания руководства, и они ничего не будут делать без таких указаний. Если бы я не раздавал инструкций, разве эти чиновники выполняли бы какую-нибудь работу?» - гневно заявил он. Давая понять, что работу с органами управления в Китае пускать на самотек не следует – все провалят.