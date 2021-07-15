Отдел международной информации 01:45

За последние четыре года в партийные комитеты и органы по надзору Китая добровольно сдались 42 тысячи чиновников и руководителей государственных предприятий, желая понести ответственность за свои противоправные поступки, в первую очередь – за коррупцию. Нулевая терпимость к коррупционерам и государственным служащим, злоупотреблявшим властью, непрекращающиеся чистки в аппаратах партийной и исполнительной власти довели чиновников всех уровней до массового нервного срыва.

«Я часто не мог спать по ночам, и у меня были проблемы со сном и едой. Мне часто снилось, что меня забирают органы дисциплинарного комитета и надзора посреди ночи, и я пугался до пота», - рассказывает Ли Цзясун, секретарь одного из партийных комитетов провинции, сознавшийся, что за 19 лет, пребывая на высоких должностях, набрал взяток в общей сложности на 12,285 миллионов юаней, 1 миллион гонконгских долларов, 60 000 долларов США и полтора килограмма золота. «Коррупция всегда давит на сердце, как камень. В мыслях всегда присутствует страх разоблачения. И это невыносимо. Поэтому я решил сдаться партийной организации, ведь только она может помочь мне и спасти меня», - вторит ему Чэнь Сяохуа, бывший заместитель губернатора округа Вэньшань, набравший взяток на 80 миллионов юаней и получивший «в подарок от благодарных бизнесменов» несколько объектов недвижимости в элитном районе округа. Только за последний месяц добровольно сдались 28 высокопоставленных чиновников из разных провинций. «Психология погони за богатством под давлением общества с нулевой терпимостью к коррупции меняется на психологию добросовестного и честного исполнения своих обязанностей», - считает Лю Ицян, профессор Центральной партийной школы Коммунистической партии Китая, главной кузницы управленческих кадров.