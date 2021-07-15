Ирак еще не успел оправиться от апрельского пожара в коронавирусной больнице Багдада, унесшего жизни 82 человек – как новая трагедия, когда люди сгорали заживо и задыхались в дыму, а пожарники с кувалдами и топорами пытались к ним пробиться.

По меньшей мере 90 человек погибли и более 100 получили ранения в результате пожара, вызванного взрывом кислородного баллона в коронавирусной больнице в городе Насирия на юге Ирака.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадхими созвал экстренное совещание и распорядился арестовать начальника департамента здравоохранения провинции, директора больницы и начальника гражданской обороны города, отвечавшего за противопожарную безопасность. Кроме того, суд Насирии выдал ордера на арест 13 местных чиновников, подозреваемых в халатности, результатом которой стал пожар.

Именно халатность и коррупция, а совсем не взрыв кислородного баллона являются главными причинами трагедии. Именно они как раковая опухоль поразили все иракское здравоохранение. Да и эту страну в целом.

Аресты чиновников – дело, наверное, нужное и полезное. Но вряд ли они решат проблемы, которые приняли характер системного кризиса. О том, что больница в Насирии построена с грубейшими нарушениями правил противопожарной безопасности – знали все. Но никто ничего не делал. А на многочисленные обращения следовал традиционный ответ: «Денег нет». Так и хочется добавить: «Но вы держитесь».

Ирак уверенно движется по пути Ливана, где кризис стал совершенно перманентным. Чиновники ссылаются на войну и разруху, но отчего-то эти беды никак не отражаются на размерах и отделке их особняков, где системы противопожарной безопасности, наверняка, оборудованы по последнему слову техники.

Устроиться чиновником – верх мечтаний для молодого иракца. Поскольку это пожизненный «золотой полис», при котором кресло дает стабильность и солидный доход вне зависимости от уровня компетенции. Пристроить кровиночку на теплое место – главная просьба, с которой обращаются многочисленные родственники к высокопоставленным политикам. «Порадеть родному человечку» - основное занятие иракского истеблишмента, тут о государственных делах и подумать некуда.