Начинается суд над генералом Ровшаном Акперовым

Сегодня начинается судебный процесс по уголовному делу генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на подготовительном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Габиба Гасанова будут уточнены анкетные данные обвиняемого, назначено судебное рассмотрение уголовного дела.

Напомним, Ровшану Акперову предъявлены обвинения по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.