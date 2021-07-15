Кардиолог назвала снижающие давление продукты

"В умеренных количествах — около одного стакана – все эти напитки стабилизируют артериальное давление", — сказала Байдина РИА Новости.

Российский врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала, из чего должно состоять меню людей с повышенным давлением. Специалист напомнила, что факт того, что высокое давление есть, означает, что сосуды сужены. И одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота. Она содержится в молочных продуктах: кефире, ряженке, твороге.

По словам российского специалиста, к напиткам, полезным для гипертоников, относится красный чай каркаде: благодаря антиоксидатным свойствам и содержанию витамина С он расширяет сосуды. Понижают давление кокосовая вода, обладающая мочегонными свойствами, и какао, богатый калием и, при добавлении молока, кальцием. Положительно действует уже 200 миллилитров натурального какао.

"К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении один к одному. Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушения стула", — рассказала Байдина.

По ее мнению, также полезен чеснок, можно включать в рацион зелень — шпинат, укроп, петрушку, обладающие мочегонным эффектом.

При это врач подчеркнула, что правильное меню — мера полезная, но вспомогательная. Для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом.