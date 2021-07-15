Меркель и Байден заявили о разногласиях по «Северному потоку»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне зявили о различии позиций по поводу строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

Русская служба BBC напоминает, что это был последний официальный визит Меркель в США на посту канцлера.

Транзит российского газа через Украину и строительство "Северного потока" были главным темами переговоров. "У хороших друзей бывают разногласия", - сказал Байден на итоговой пресс-конференции, отметив, что он выразил свои опасения по поводу строительства российского газопровода.

Меркель же заявила, что Украина остается страной-транзитером российского газа, а в случае нарушений обязательств со стороны Москвы у ЕС есть "много инструментов". "Для меня "Северный поток" является дополнительным проектом, он не замещает транзит российского газа через Украину", - заявила канцлер Германии.