Рахмон отправился на таджикско-афганскую границу

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в места дислокации военнослужащих погранвойск республики и ознакомился с состоянием боеготовности регулярных частей и подразделений этой структуры на территории районов Пяндж и Хамадони Хатлонской области.

Азия-Плюс пишет, что Рахмон осмотрел базу погранотряда Пянджского района. Говоря о ситуации в Афганистане, президент подчеркнул, что охрана границы Таджикистана с этой соседней страной является «особо важной не только для безопасности нашей страны, но и для обеспечения безопасности СНГ, более того – Европейского Союза».

Затем Рахмон отправился в Хамадони, где также ознакомился с состоянием боевой готовности пограничников.