В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тысяч

В Японии гроздь винограда сорта «рубиновый романтический» (Ruby Roman) продали на аукционе владельцу тайваньского супермаркета за рекордные 1,4 млн иен (около $12 тысяч), это выше прошлогоднего рекорда в 1,3 млн иен. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на аукционе было выставлено рекордное количество — 253 грозди винограда.

Сорт «рубиновый романтический» начал продаваться с 2008 года. За текущий сезон, который продлится до сентября, будет продано 28 тыс. гроздьев. Еще пять лет назад самая дорогая гроздь этого сорта винограда стоила порядка $5 тысяч.

Выведение «рубинового романтического» было начато в середине 1990-х годов в префектуре Исикава и заняло 14 лет, новый сорт зарегистрировали в 2007 году. Его выделяет из других сортов винограда необычный рубиновый цвет сладкой мякоти и размер виноградин — около 3 сантиметров в диаметре. Вес каждой виноградины составляет около 20 граммов.