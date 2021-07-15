Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac

У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. К такому выводу пришла группа ученых из Гонконгского университета, исследовавшая действие этих двух препаратов, которые используются для программы вакцинации в этом специальном административном районе Китая, сообщает газета South China Morning Post.

В исследовании было задействовано 1 442 человека из числа медицинских работников.

Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.

При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие. Ведущий исследователь Бенджамин Коулинг отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а для Sinovac - 50,7%.