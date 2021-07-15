Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию». Американский президент объяснил, что документ принят в защиту демократии. Декларация опубликована на сайте Белого дома, сообщает издание «Коммерсант».

По словам Байдена, «Вашингтонская декларация» — это документ, который подтверждает «приверженность твердым демократическим принципам» США и Германии.

В самой декларации говорится, что страны будут углублять экономическое и научно-техническое сотрудничество. Они хотят, чтобы важнейшие инновации пошли на пользу «демократическому руководству, а не авторитаризму». Также отмечается, что страны будут противостоять применению и распространению технологий слежки, направленных на ограничение прав человека.

США и Германия намерены создать американско-германский форум, который будет давать рекомендации «относительно строительства совместного будущего». «Для содействия сотрудничеству по ключевым экономическим вопросам мы также начнем экономический диалог»,— говорится в декларации.