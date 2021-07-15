Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины от коронавируса
Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 16 июля прибыла в Ташкент для участия в конференции «Центральная и Южная Азия: региональное взаимодействие. Вызовы и возможности».
Как сообщает АзерТАдж, в рамках программы COVAX при поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане и представительства ЮНИСЕФ в этой стране делегация доставила в Узбекистан 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Вакцины были переданы Центру санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Узбекистана.