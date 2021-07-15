США призывают Грузию отменить назначение судей в Верховный суд

США призывают Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – передает РИА Новости слова Блинкена.

«Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми».