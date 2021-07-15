Пакистан опроверг заявление властей Афганистана

МИД Пакистана опроверг заявления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о якобы оказываемой воздушной поддержке боевикам "Талибана" в ряде афганских районов, сообщает РИА Новости.

Ранее Салех заявил, что пакистанские ВВС предупредили афганских военных, что любые действия по вытеснению талибов из населенного пункта Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана "будут встречены и отражены ВВС Пакистана".

"Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории. Вопреки утверждениям афганского вице-президента, ВВС Пакистана никогда ничего не сообщали ВВС Афганистана. Подобные утверждения подрывают искренние усилия Пакистана сыграть свою роль в реализации решения, которое принадлежит афганцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Пакистана, опубликованном в Facebook.

МИД Пакистана также отметил, что ранее Афганистан сообщил о намерении провести воздушную операцию на своей территории, которая находится рядом приграничным пакистанским городом Чаман. На что Пакистан отреагировал положительно. Представитель МИД добавил, что пакистанские власти приняли необходимые меры по защите своего населения и военных.