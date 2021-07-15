Началось строительство тоннелей на автодороге Ахмедбейли - Физули - Шуша фото
Началось строительство тоннелей на автомобильной дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша.
Согласно новому проекту, протяженность дороги составит 84,6 км за счет мостов и тоннелей, которые будут построены в районах со сложным рельефом, на поворотах. На дороге строится в общей сложности 7 тоннелей, общая длина которых составит 6,3 км. Тоннели будут иметь две полосы движения по обоим направлениям и ширину 12 метров.
Кроме того, вдоль новой трассы предусмотрено строительство дорожных развязок различного уровня.