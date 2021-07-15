Минобороны Азербайджана открыло новую воинскую часть в Карабахе

В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Агдамского района Азербайджана введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, служебные помещения в комплексе оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Отмечается, что строительство новых воинских частей продолжается и на других освобожденных территориях.