Минтруда заставило работодателей выплатить задолженности

Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения при рассмотрении обращений граждан в первом полугодии текущего года выявила задержку работодателями выплат социального характера в общем размере 90 тысяч манатов .

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в результате принятых мер работодателями была обеспечена выплата этих средств работникам. Указанные средства состояли из заработной платы, социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых работодателями, а также выплат за ущерб.

Также установлено, что в январе-июне трудовые договора с 15 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства. В результате принятых мер было обеспечено восстановление этих работников на прежних рабочих местах.

В связи с указанными случаями соответствующим работодателям были разъяснены требования законодательства, они были проинформированы о соответствующих требованиях Трудового кодекса.