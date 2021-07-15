Рекордное количество смертей от коронавируса в России: почти 800 человек за сутки

В России за последние сутки выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии составляет 5 907 999, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.

За последние сутки от коронавируса умерли 799 человек. Число умерших от коронавируса достигло 146 868.

Число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки.