Фотожурналиста - лауреата Пулитцеровской премии убили в Афганистане

В Афганистане погиб фотожурналист Reuters Даниш Сиддикуи – лауреат Пулитцеровской премии 2018 года в номинации "Художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

Сиддикуи был убит, когда работал на месте вооруженного столкновения в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, передает РИА Новости.

Недавно район Спин-Болдак, как и многие другие районы Афганистана, перешел под контроль движения "Талибан".