Ульвия Худиева, собкор 12:32

Краеугольным камнем государственной политики Азербайджана остается социальная защита граждан. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и возникшие в связи этим финансовые и экономические трудности, в Азербайджане, как того потребовал президент Ильхам Алиев, не был отложен ни один социальный проект. Напротив, количество и охват таких планов в стране только увеличивается. При их реализации особое внимание уделяется улучшению условий жизни семей шехидов и инвалидов войны. Очередным наглядным примером воплощения предусмотренного социальными проектами стало вручение 14 июля квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, в котором участвовал глава государства.

Спустя сутки после торжественной церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей сотрудники haqqin.az посетили новый жилой комплекс и ознакомились с условиями, созданными для семей шехидов и инвалидов войны. Жилой комплекс состоит из 15 9-этажных зданий, в которых в целом 810 квартир, а также детского сада на 140 мест и школы, готовой принять более 620 учеников. Детскому и образовательному учреждениям проектировщики и строители уделили особое внимание – здесь просторные помещения для детсадовских групп и классов для школьников, музыкальный и спортивный залы. Подготовлена и инфраструктура – проведены новые и отремонтированы действующие подъездные пути. Квартиры в комплексе обживают уже 300 семей. Новоселы перевозят и расставляют мебель, предметы обихода. Один из обладателей новой квартиры – Адалят Айдынов, ветеран первой Карабахской войны, лишившийся ноги в боях за Агдам, признается, что уже два дня как в его семье больщой праздник, все невероятно счастливы, что обрели такое замечательное жилье. Семья родителей Айдынова вынуждена была в начале первой Карабахской войны бежать из Западного Азербайджана, бросив свой дом и все нажитое. Сам Адалят сразу же отправился на фронт, где и потерял ногу. После войны он женился и долгие проживал с женой и родившимися детьми в крохотной пристройке во дворе дома своего брата.

«С двумя детьми в небольшом помещении нам, конечно, было очень тесно. С 2016 года стоял на очереди для получения квартиры», - рассказал ветеран. Но Адалят не сомневался, что государство не оставит его и как только будет возможно обеспечит собственным жильем. Условия в новой квартире, считает он, выше всяких похвал. «Президент лично осмотрел квартиры. Это говорит о том, что все предпринимаемое для семей шехидов и инвалидов войны находится под его личным контролем. Мы безмерно благодарны ему за это», - говорит он. Другой ветеран войны, 24-летний Эльнур Алекперов, сообщает, что обратился за получением жилья всего несколько месяцев назад и не ожидал, что его проблему так быстро решат. Эльнур тоже лишился ноги во время первой войны, когда воевал на Товузском направлении. «Видите, вместо ноги у меня протез? И сейчас на этом протезе я несколько раз в день поднимаюсь в свою новую квартиру на четвертом этаже и вообще не чувствую усталости», - говорит мужчина, не скрывая своей радости.

Друзья ветерана рассказали, что Эльнур подорвался на мине в 30 метрах от вражеского поста, ему оторвало правую ногу. Несмотря на инвалидность, он обратился в военкомат во время Отечественной войны и снова попросился на фронт. На войну его, конечно, не взяли, но ветеран всячески помогал азербайджанским военнослужащим, которые были на передовой. Сам Эльнур Алекперов утверждает, что отныне у него вообще нет никаких проблем, ведь сначала по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой он был обеспечен высокотехнологичным протезом, а теперь государство предоставило ему квартиру. «Все мои проблемы решены. Если понадобится, готов снова идти в бой. Я обошел все места боевой славы нашего бесстрашного генерала Полада Гашимова. Слава нашему президенту, он по достоинству оценил наши заслуги. Вчера он лично встретился с нами и поинтересовался, как мы живем, нет ли в чем-либо недостатка», - рассказывает ветеран войны. Эльнур Алекперов жил вместе с матерью и сестрой. После переезда в новую квартиру он намерен обзавестись своей семьей. Новоселье справляет и семья 25-летнего Сулеймана Гараева, который во время Отечественной войны стал шехидом в боях на Агдамском направлении. Вдова шехида Шалала Гараева сообщила, что до этого дня они вынуждены были снимать квартиру. «В первые же дни войны Сулейман ушел на фронт. Пятого октября он позвонил домой и заявил, что поручает меня и детей Аллаху. А вот о тяжелых боях он ничего не сказал…» - рассказывает женщина.