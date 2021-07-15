В Баку отложено заседание суда по делу еще 13 армянских террористов

Заседание суда по уголовному делу еще 13 членов армянской террористической вооруженной группы – Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Сережевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Херабяна Храйра Храчовича, Гаспаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Григоровича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича, которое должно было состоятся 16 июля в административном здании Бакинского апелляционного суда, перенесено на 22 июля, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сообщил председательствующий на процессе судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдар Исмаилов, адвокат Эльмира Исмайлова уведомила суд о том, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем и она не сможет участвовать в процессе.