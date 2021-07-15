В Азербайджане в сфере высшего образования планируется запуск новых проектов

С 2021-2022 учебного года для студентов высших учебных заведений планируется реализация новых проектов, связанных с подготовкой специалистов современных профессий.

Данные проекты будут направлены на развитие у студентов современных профессиональных навыков.

Для реализации этих проектов в настоящее время оцениваются возможности сотрудничества с местными и иностранными компаниями, которые будут основаны на государственно-частном партнерстве. Минобразования планирует сотрудничать с Code Academy, имеющей передовой опыт по подготовке специалистов в области IT.