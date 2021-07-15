Спецслужбы Турции ликвидировали опасных террористов

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) в районе Духок на севере Ирака ликвидировали боевиков ПКК, готовивших самодельные взрывные устройства для переправки в Турцию, где их планировали использовать при организации терактов.

Anadolu сообщает, что взрывные устройства готовились двумя террористами Амрахом Йылдызером (позывной «Девран Гилидах») и Барышем Сойданом (позывной «Андок Орамар»). Оба были уничтожены точным ударом турецкой авиацией вместе с грузом взрывных устройств.