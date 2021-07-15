Наводнение в Германии привело к разрушению домов

Наводнение вызвало разрушение домов в городе Эрфтштадт, который находится недалеко от Кельна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

"Есть жертвы", - сказала представитель администрации округа Кельна, не уточнив, однако, их число.

По информации Bild, число погибших может возрасти, так как не все жители покинули затопленные районы. Многие люди заперты в своих жилищах, экстренные службы эвакуируют пострадавших на лодках. В четверг вечером из-за разгула стихии была прекращена работа находящегося неподалеку аэропорта Кельн/Бонн.