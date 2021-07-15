На Сахиле состоялось открытие магазина электроники в уникальном формате фото; видео
Одна из ведущих сетей страны - «Kontakt» представила покупателям магазин «Сахиль» в смарт-концепции и совершенно новом формате.
Уникальный дизайн магазина «Kontakt» принес на Сахиль новую волну молодости. Дух этого магазина воплощает в себе атмосферу, близкую сердцу каждого молодого человека. Церемония открытия также была организована «Kontakt» с учетом этого.
Так, на официальном открытии магазина «Сахиль» посетители смогли найти ответы на вопросы, связанные с технологией, сыграть в игры Playstation и поучаствовать в конкурсах, проводимых в социальных сетях.
Эта радость не ограничилась только азартом игры, ведь участники игр также получили от сети весьма ценные подарки.
Помимо этого, они смогли воспользоваться специальными скидками до 50 % при наличной оплате по поводу открытия и кампанией беспроцентного кредита на срок до 18 месяцев.
Вы можете увидеть все это вживую, посмотрев видео:
ВСЕ СМАРТ-ПРОДУКТЫ ВМЕСТЕ
На первом этаже магазина «Сахиль» представлен широкий ассортимент смартфонов, ноутбуков, планшетов, электрических транспортных средств и велосипедов, а на втором - широкий выбор телевизоров.
Кроме того, покупателям, приезжающим в магазин на скутерах, не придется парковаться за пределами магазина, они смогут перемещаться на них по магазину.
В магазине даже организованы линии движения, зоны парковки и пешеходные переходы.
Об этом уникальном магазине можно много говорить, но лучше увидеть его собственными глазами. Поскольку акция скидок по поводу открытия еще продолжается!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ ДО 50%, ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА
По случаю открытия до 18 июля покупатели магазина «Сахиль» получат:
- скидки до 50% на все виды смарт-товаров при покупке за наличные;
- при покупке в кредит вас ждут 12-месячные беспроцентные предложения на смартфоны, электрические транспортные средства и велосипеды и 18-месячные беспроцентные предложения на все телевизоры.
Так, по случаю открытия в магазине «Kontakt Smart - Сахиль» вы сможете приобрести:
- детский гироскутер за 29,20 маната в месяц;
- смартфон Samsung Galaxy A12 за 27,5 маната в месяц;
- смарт-телевизор Samsung диагональю 81 см за 38,89 маната в месяц.
Отметим, что на данный момент «Kontakt» является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, таких как Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом функционирует 31 магазин сети и интернет-магазин kontakt.az. Ближайший к вам магазин «Kontakt Home» можно найти здесь.