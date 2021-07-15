13:00

Одна из ведущих сетей страны - «Kontakt» представила покупателям магазин «Сахиль» в смарт-концепции и совершенно новом формате.

Уникальный дизайн магазина «Kontakt» принес на Сахиль новую волну молодости. Дух этого магазина воплощает в себе атмосферу, близкую сердцу каждого молодого человека. Церемония открытия также была организована «Kontakt» с учетом этого. Так, на официальном открытии магазина «Сахиль» посетители смогли найти ответы на вопросы, связанные с технологией, сыграть в игры Playstation и поучаствовать в конкурсах, проводимых в социальных сетях.

Эта радость не ограничилась только азартом игры, ведь участники игр также получили от сети весьма ценные подарки.

Помимо этого, они смогли воспользоваться специальными скидками до 50 % при наличной оплате по поводу открытия и кампанией беспроцентного кредита на срок до 18 месяцев. Вы можете увидеть все это вживую, посмотрев видео:

ВСЕ СМАРТ-ПРОДУКТЫ ВМЕСТЕ На первом этаже магазина «Сахиль» представлен широкий ассортимент смартфонов, ноутбуков, планшетов, электрических транспортных средств и велосипедов, а на втором - широкий выбор телевизоров.

Кроме того, покупателям, приезжающим в магазин на скутерах, не придется парковаться за пределами магазина, они смогут перемещаться на них по магазину.

В магазине даже организованы линии движения, зоны парковки и пешеходные переходы.

Об этом уникальном магазине можно много говорить, но лучше увидеть его собственными глазами. Поскольку акция скидок по поводу открытия еще продолжается! СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ ДО 50%, ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА По случаю открытия до 18 июля покупатели магазина «Сахиль» получат: - скидки до 50% на все виды смарт-товаров при покупке за наличные; - при покупке в кредит вас ждут 12-месячные беспроцентные предложения на смартфоны, электрические транспортные средства и велосипеды и 18-месячные беспроцентные предложения на все телевизоры. Так, по случаю открытия в магазине «Kontakt Smart - Сахиль» вы сможете приобрести: - детский гироскутер за 29,20 маната в месяц; - смартфон Samsung Galaxy A12 за 27,5 маната в месяц; - смарт-телевизор Samsung диагональю 81 см за 38,89 маната в месяц.