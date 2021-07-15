Благими пожеланиями Макрона вымощена дорога в Ереван горячая тема
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится совершить визит в Армению, сообщил посол Франции в Ереване Джонатан Лакот. По словам посла, французская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности, образования.
Июльское солнце ласкает Париж, но и оно не может растопить недовольство на лицах простых парижан. 14 июля Франция вышла на улицы, протестуя против обязательной вакцинации. Ответом со стороны властей в Париже стали слезоточивый газ и резиновые пули.
Что же до Макрона, то он в коротком выступлении заявил, что во Франции вводится обязательная вакцинация медицинского персонала и ряда других категорий работников. Кроме того, в рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или имеющих отрицательный тест. Словом, вопрос об обязательной вакцинации всего населения не за горами.
При том, что в первом квартале нынешнего года во Франции было ликвидировано 2 600 коек в госпиталях, а из-за низкой оплаты массово увольняются медработники, решение о принудительных прививках не выглядит разумным. К тому же тесты ПЦР платные, так что французам придется закладывать в бюджет отпуска или похода в ресторан дополнительные минимум евро 40 на человека.
Но Макрона, похоже, такие «мелочи» совершенно не волнуют. Он занят – готовится к очередному визиту в Ереван. Дела армянские для него в который раз важнее, чем ситуация в собственной стране, так что французам с таким президентом не позавидуешь.
Они, собственно, свое отношение к политике французского президента выразили. Партия Макрона «Республика на марше» с треском проиграла региональные выборы и не будет контролировать ни один из 13 регионов страны – но, похоже, в поисках благосклонности армянского лобби президент Франции этого даже не заметил.
И вновь устремился в объятия Никола Пашиняна. Объясняя свое заармянство стремлением «развивать сотрудничество с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности и образования», что вызывает гомерический хохот, поскольку где Ереван – и где эти сферы, особенно высокие технологии и промышленность.
Закрадывается подозрение, что как забубенный игрок, спустивший уже все, что только мог, Макрон сделал ставку на единственную карту – Армению. В Ливии, Ливане и Африке он проиграл, Франция превратилась в кипящий котел, который из-за внутреннего давления может рвануть в любой момент, а президент страны пытается убедить всех в том, что вот в Армении-то он уж точно выиграет. К вящей славе Пятой республики, что весьма сомнительно.
Впрочем, эта истовая вера в химеры, которые он сам выдумывает, делает Макрона идейным братом Пашиняна, не побоюсь этого слова - братом по разуму. Популизм, громкие фразы, за которыми – пустота, вот что объединяет двух политиков. Как и общий результат их нахождения у власти – социально-экономический кризис. Который что во Франции, что в Армении со здоровым цинизмом ежедневно напоминает прописную истину: «Благими пожеланиями вымощена дорога в ад».
А когда народ пытается протестовать против бодрого марша своих стран в пропасть – в качестве аргументов выступают слезоточивый газ и резиновые пули. Видимо, это и есть те самые высокие технологии, которые Ереван и Париж намерены углублять и развивать. Впрочем, сборка водометов и автозаков тоже попадает в категорию промышленного производства. Так что Макрону и Пашиняну действительно будет о чем поговорить.
Не говоря уже о пещерной исламофобии, которая что у одного, что у второго давно уже стало навязчивым пунктиком, тронь который – и оба впадают в раж с неконтролируемым слюноотделением. Подобное тянется к подобному – и два этих политических банкрота, Макрон и Пашинян, регулярно сливаются в объятиях. И чем хуже ситуация в Армении и во Франции – тем эти объятия крепче.