Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:03

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится совершить визит в Армению, сообщил посол Франции в Ереване Джонатан Лакот. По словам посла, французская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности, образования. Июльское солнце ласкает Париж, но и оно не может растопить недовольство на лицах простых парижан. 14 июля Франция вышла на улицы, протестуя против обязательной вакцинации. Ответом со стороны властей в Париже стали слезоточивый газ и резиновые пули.

Что же до Макрона, то он в коротком выступлении заявил, что во Франции вводится обязательная вакцинация медицинского персонала и ряда других категорий работников. Кроме того, в рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или имеющих отрицательный тест. Словом, вопрос об обязательной вакцинации всего населения не за горами. При том, что в первом квартале нынешнего года во Франции было ликвидировано 2 600 коек в госпиталях, а из-за низкой оплаты массово увольняются медработники, решение о принудительных прививках не выглядит разумным. К тому же тесты ПЦР платные, так что французам придется закладывать в бюджет отпуска или похода в ресторан дополнительные минимум евро 40 на человека. Но Макрона, похоже, такие «мелочи» совершенно не волнуют. Он занят – готовится к очередному визиту в Ереван. Дела армянские для него в который раз важнее, чем ситуация в собственной стране, так что французам с таким президентом не позавидуешь. Они, собственно, свое отношение к политике французского президента выразили. Партия Макрона «Республика на марше» с треском проиграла региональные выборы и не будет контролировать ни один из 13 регионов страны – но, похоже, в поисках благосклонности армянского лобби президент Франции этого даже не заметил. И вновь устремился в объятия Никола Пашиняна. Объясняя свое заармянство стремлением «развивать сотрудничество с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности и образования», что вызывает гомерический хохот, поскольку где Ереван – и где эти сферы, особенно высокие технологии и промышленность.