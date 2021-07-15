Переговоры Агентства пищевой безопасности с Россельхознадзором

На встрече состоялся обмен мнениями об экспортируемой из Азербайджана в Россию продукции растениеводства, а также об изменениях в Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-Ф3 «О безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов» в связи с усилением государственного контроля в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов в этой стране. Согласно поправке, вводится требование о проведении испытаний и отборе образцов для проведения их лабораторных испытаний с целью определения соответствия требованиям действующего свидетельства о регистрации ввозимых в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов. Также, согласно изменениям, в перечень включены положения о проверке соответствия остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в производимой продукции обязательным требованиям на местах производства продукции растениеводства, экспорт которой в Российскую Федерацию запрещен.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по проекту соглашения между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации «О сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов», который в настоящее время находится на стадии взаимного согласования.

С изменениями, внесенными в указанный закон, предприниматели могут ознакомиться, перейдя по ссылке ниже.

http://docs.cntd.ru/document/573249804?marker=6520IM