В центрах отдыха в Баку выявили нарушения: владельцы оштрафованы

Выявлены факты нарушения правил охраны водных объектов центрами отдыха Delfin в поселке Пиршаги и Golden Fish в поселке Нардаран Сабунчинского района.

В совместной информации Главного управления Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорится о том, что за нарушение требований статьи 264.0.1 (нарушение правил охраны водных объектов) Кодекса об административных проступках в отношении владельцев этих центров отдыха составлены административные протоколы.

Также на территории центра отдыха Mirvari в поселке Шувелан Хазарского района выявлена мусорная свалка. В связи с этим в отношении владельца объекта составлен протокол по факту нарушения требований статьи 271 Кодекса об административных проступках.