Как сообщили информационному агентству Nuhçixan в Отдельной общевойсковой армии, в 10:00 часов 16 июля подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Садарак - Аразд на армяно-азербайджанской государственной границе, обстреляли из оружия различного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по улучшению позиций.

Потерь и жертв в личном составе и технике наших подразделений не было.

Противник подавлен ответным огнем.