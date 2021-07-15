Евросоюз полагает, что у Украины может получиться лучше, чем у Китая
Украина продолжает стремиться в Евросоюз, несмотря на все свои внутренние и внешние проблемы. Эта страна не случайно находится под пристальным вниманием европейских эмиссаров. Ее мощный экономический потенциал, природные ресурсы, значимое место в сфере транспортных артерий рассматриваются как важные аспекты для будущей интеграции в ЕС.
Мнение, выраженное в заголовке, высказал вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью агентству «Iнтерфакс-Украiна» во время своего визита в Украину.
«Думаю, у вас может получиться лучше, чем у Китая. Я понимаю президента, премьер-министра и ваших руководителей бизнеса, которые хотят обеспечить, чтобы Украина выстроила всю вертикально интегрированную производственно-сбытовую цепь вокруг важнейшего сырья, и чтобы в Украине оставалось как можно больше добавленной стоимости», - цитирует агентство Шефчовича.
Таким образом, считает европейский чиновник высокого ранга, Украина могла бы стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для новых технологий будущего для Европы.
Уточним, что во время визита Шефчовича в Киев был подписан меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Украиной по сырью и аккумуляторам.
Дело в том, что в прошлом году в Европе было продано самое большое количество электромобилей в мире. И это произошло, несмотря на бушевавшую пандемию. Автомобили с электроприводом составили 10,5 процента новых авто, проданных в 2020 году. А в первом квартале этого года уже 14 процентов. Так сообщил М.Шефчович в обширном интервью. Он ожидает, что тенденция сохранится, и к 2025 году европейские заводы будут производить аккумуляторы для 6-8 миллионов автомобилей в год.
Такие ожидания уже активизировали инвесторов в этот сектор производства. Только в 2019 и 2020 годах в отрасль были привлечены средства в размере 120 миллиардов евро — почти в 3 раза больше, чем в Китае.
Еврочиновник отметил, что Украина — страна с большим потенциалом, подчеркнув, что в ее недрах есть 117 из 120 обычно используемых минералов.
«Из европейского списка 30 важнейших видов сырья у вас есть 21, - сказал М.Шефчович. - Все критические секторы экономики зависят от надежных поставок сырья, включая цифровые технологии, ветряные мельницы, фотоэлектрические батареи, водород, аэрокосмическую промышленность, дроны — для всего необходимо очень конкретное сырье».
Он выразил надежду, что сделанные первые шаги по сотрудничеству ЕС и Украины в этой сфере продолжатся к выгоде обеих сторон.
Что касается конкретики, Шефчович сказал: «Я думаю, если говорить о критически важном сырье, которое мы обсуждаем чаще всего, это литий».
Еврочиновник также обратил внимание на то, что, согласно прогнозам, аккумуляторной промышленности Европы потребуется в 18 раз больше лития уже к 2030 году, и в 60 раз больше к 2050 году. Таким образом, уровень спроса открывает перед Украиной огромные возможности и для извлечения лития, и для переработки, особенно из-за нехватки перерабатывающих мощностей в странах ЕС.
Будет расти спрос и на кобальт. М.Шефчович привел данные о том, что сейчас Европа импортирует кобальт из Конго и других отдаленных мест. И обращает внимание на то, что в Украине есть месторождения этого минерала.
Далее он коснулся редкоземельных элементов таблицы Менделеева. И тут Европа импортирует пока 98-99 процентов редкоземельных элементов из Китая. При этом он считает, что часть спроса может быть удовлетворена за счет поставок из Украины. Шефчович отметил, что Европе нужны редкоземельные элементы для батарей, магнитов, используемых в ветряных турбинах и т.д.
В ходе интервью Шефчович коснулся темы COVID-сертификатов, которая актуальна для украинцев, желающих снова свободно въезжать в страны-члены ЕС. Он предположил в связи со снижением уровня инфицирования жителей Украины коронавирусом, что решение о повторном открытии границ Евросоюза для украинцев может быть принято в ближайшее время.
А что до темы «обуздания» влияния олигархов в Украине, то еврочиновник отметил, что если этот вопрос Киевом будет решен, а важная реформа судебной системы пройдет успешно, то Украина может рассчитывать на многосотмиллионную помощь от Брюсселя. Как известно, в декабре прошлого года Украиной был получен первый транш от ЕС в размере 600 миллионов евро.
Понятно, что такая огромная страна в Европе, как Украина, не первый год находится в поле зрения Евросоюза. Сейчас, с наступлением эры электротехнологий, ее место в экономическом сотрудничестве с ЕС как никогда становится актуальным. Получится ли у двух сторон все в полной мере — покажет время.