Евросоюз полагает, что у Украины может получиться лучше, чем у Китая

Отдел международной информации и политики 13:43

Украина продолжает стремиться в Евросоюз, несмотря на все свои внутренние и внешние проблемы. Эта страна не случайно находится под пристальным вниманием европейских эмиссаров. Ее мощный экономический потенциал, природные ресурсы, значимое место в сфере транспортных артерий рассматриваются как важные аспекты для будущей интеграции в ЕС. Мнение, выраженное в заголовке, высказал вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью агентству «Iнтерфакс-Украiна» во время своего визита в Украину.

«Думаю, у вас может получиться лучше, чем у Китая. Я понимаю президента, премьер-министра и ваших руководителей бизнеса, которые хотят обеспечить, чтобы Украина выстроила всю вертикально интегрированную производственно-сбытовую цепь вокруг важнейшего сырья, и чтобы в Украине оставалось как можно больше добавленной стоимости», - цитирует агентство Шефчовича. Таким образом, считает европейский чиновник высокого ранга, Украина могла бы стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для новых технологий будущего для Европы. Уточним, что во время визита Шефчовича в Киев был подписан меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Украиной по сырью и аккумуляторам. Дело в том, что в прошлом году в Европе было продано самое большое количество электромобилей в мире. И это произошло, несмотря на бушевавшую пандемию. Автомобили с электроприводом составили 10,5 процента новых авто, проданных в 2020 году. А в первом квартале этого года уже 14 процентов. Так сообщил М.Шефчович в обширном интервью. Он ожидает, что тенденция сохранится, и к 2025 году европейские заводы будут производить аккумуляторы для 6-8 миллионов автомобилей в год. Такие ожидания уже активизировали инвесторов в этот сектор производства. Только в 2019 и 2020 годах в отрасль были привлечены средства в размере 120 миллиардов евро — почти в 3 раза больше, чем в Китае. Еврочиновник отметил, что Украина — страна с большим потенциалом, подчеркнув, что в ее недрах есть 117 из 120 обычно используемых минералов. «Из европейского списка 30 важнейших видов сырья у вас есть 21, - сказал М.Шефчович. - Все критические секторы экономики зависят от надежных поставок сырья, включая цифровые технологии, ветряные мельницы, фотоэлектрические батареи, водород, аэрокосмическую промышленность, дроны — для всего необходимо очень конкретное сырье».