Все пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, оказались живы. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Место жесткой посадки самолета обнаружено в 14.36. Рядом с бортом находились пассажиры и экипаж.

Самолет летел из города Кедровый в Томск и перед вылетом задержался на десять часов из-за непогоды. По словам первого замдиректора авиакомпании «Сила» Александра Гениевского, воздушное судно было исправно.

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. Воздушное судно перестало выходить на связь, позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.