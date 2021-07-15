Гуманитарный жест от Азербайджана: десятки тысяч доз вакцины отправляются в Узбекистан и Киргизию

Как сообщал ранее haqqin.az, в рамках программы COVAX Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Отметим, что с начала пандемии Азербайджан уже оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, пострадавшим от коронавируса.

Более того, в целях содействия глобальным усилиям по преодолению последствий пандемии и оказания помощи государствам Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения весной прошлого года организовал онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19. Практическим итогом саммита стало создание базы данных основных гуманитарных, медицинских потребностей и требований государств в связи с коронавирусом.

Также по инициативе президента Азербайджана в декабре прошлого года была созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19. В ходе этой сессии мировые лидеры, официальные лица ООН и эксперты обсудили основные аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.