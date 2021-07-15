Гуманитарный жест от Азербайджана: десятки тысяч доз вакцины отправляются в Узбекистан и Киргизию
Как сообщал ранее haqqin.az, в рамках программы COVAX Азербайджан передал Узбекистану 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Вакцины были переданы Центру санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Узбекистана. Международная организация ЮНИСЕФ поприветствовала данный шаг Азербайджана.
Отметим, что с начала пандемии Азербайджан уже оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, пострадавшим от коронавируса.
Более того, в целях содействия глобальным усилиям по преодолению последствий пандемии и оказания помощи государствам Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения весной прошлого года организовал онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19. Практическим итогом саммита стало создание базы данных основных гуманитарных, медицинских потребностей и требований государств в связи с коронавирусом.
Также по инициативе президента Азербайджана в декабре прошлого года была созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19. В ходе этой сессии мировые лидеры, официальные лица ООН и эксперты обсудили основные аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.
Когда мировые державы наладили производство вакцин от коронавируса, сложилась ситуация, когда малые страны не могли получить к ним доступ. Ильхам Алиев был одним из немногих лидеров, который публично говорил о вакцинном национализме, заявляя, что некоторые страны заказывают больше вакцин, чем требуется, а некоторые страны сталкиваются с серьезными проблемами. Президент Ильхам Алиев не скрывал своего разочарования дискриминацией, наблюдаемой при распределении вакцин.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил вклад Азербайджана в деятельность организации во всех сферах, в том числе и финансовый вклад в размере 10 миллионов долларов. Гебрейесус заявил, что очень ценит политическую и моральную поддержку, которую Азербайджан оказывает ВОЗ.
Между тем, как стало известно haqqin.az из правительственных источников, после Узбекистана Азербайджан окажет помощь вакцинами и Киргизии. В рамках гуманитарной акции Азербайджан предоставит Киргизии 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.